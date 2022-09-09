Двоих крымчан отправили в тюрьму за групповое изнасилование односельчанина

Мужчины изнасиловали знакомого и угрожали ему убийством Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижегорский районный суд Крыма вынес приговор двум местным жителям за мужеложство. Как сообщили в пресс-службе суда, в январе этого года крымчане изнасиловали своего знакомого.

- Двое ранее судимых мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 37-летнего односельчанина, - рассказали в пресс-службе суда.

Свою вину насильники так и не признали. Однако от наказания мужчинам уйти не удалось - за шокирующие «развлечения» их ждет тюрьма.

Суд признал обоих виновными в насильственных действиях сексуального характера, а именно мужеложстве с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору, соединенном с угрозой убийства.

Одного из насильников отправили в колонию строгого режима на 5 с половиной лет. Другой крымчанин проведет в тюрьме общего режима 5 лет и один месяц.