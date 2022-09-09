Полиция начала проверку по факту ДТП в Керчи, в котором пострадала 16-летняя девушка

ДТП произошло в Керчи на улице Чкалова. Архивное фото

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Керчи, в котором пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служа МВД по РК. Напомним, девочка-подросток переходила дорогу по пешеходному переходу и угодила под колеса автомобиля Ford Tranzit, в результате чего получила травмы и сейчас находится в больнице.

- По предварительным данным, 08 сентября в 07:05, 67-летний водитель автомобиля Ford Tranzit, осуществляя движение по проезжей части улицы Чкалова, совершил наезд на 16-летнего пешехода (девушку), которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются,- сообщили в МВД.

На месте аварии работал наряд ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщала КП-Крым, пострадавшая 16-летняя Алина была доставлена в больницу с сотрясением мозга, травмами и ушибами

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