В Севастополе 158 человек привлекли к ответственности за езду на машинах, владельцы которых умерли

До вступления в наследтво пользоваться автомобилем нельзя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе сотрудники ГИБДД задержали автомобиль Mercedes, регистрация которого была аннулирована в связи со смертью собственника. Однако это не помешало родственникам умершего активно пользоваться транспортным средством.

- Водитель привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей, - сообщили в полиции Севастополя.

В ГИБДД напомнили, что повторное управление не зарегистрированным авто влечет уже гораздо больший штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

После смерти автовладельца информация об этом автоматически поступает в базу данных ГИБДД. Регистрация машины прекращается, а государственные регистрационные знаки и регистрационные документы числятся в розыске.

С начала года госавтоинспекция Севастополя сняла с регистрации уже 933 таких транспортных средства. При этом 158 водителей ездили на машинах, регистрация которых была прекращена именно в связи со смертью собственника. По закону, пользоваться авто нельзя до момента вступления в наследство.

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