В районе Бородинского кольца в Симферополе ограничили проезд транспорта с 10 сентября

Фото: администрация Симферополя
В районе Бородинского кольца в Симферополе с 10 сентября будет ограничен проезд транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации города ограничения связаны с проведением ремонтных работ путепровода.
- С 10 сентября будет временно ограничено движение по 2 полосам транспортной развязки,- говорится в сообщении.
Проезд будет ограничен до завершения ремонтных работ.
- Планируемый срок окончания работ – 30 декабря 2022 года,- отметили в администрации.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов по городу.
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