Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2022 7:15

В районе Бородинского кольца в Симферополе ограничили проезд транспорта с 10 сентября

Здесь ведутся ремонтные работы
Алена МАРКИНА
Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

В районе Бородинского кольца в Симферополе с 10 сентября будет ограничен проезд транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации города ограничения связаны с проведением ремонтных работ путепровода.

- С 10 сентября будет временно ограничено движение по 2 полосам транспортной развязки,- говорится в сообщении.

Проезд будет ограничен до завершения ремонтных работ.

- Планируемый срок окончания работ – 30 декабря 2022 года,- отметили в администрации.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов по городу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50