Легкоатлетическая эстафета по случаю Дня города парализовала движение в центре Керчи

Движение транспорта в центре Керчи перекрыли из-за легкоатлетической эстафеты. Фото: веб-камера

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню города, парализовала движение в центре Керчи. Очевидцы сообщают о серьезной тянучке по улице Чкалова и на Шлагбаумской.

- Только проехали. Стояли около часа,- рассказали КП-Крым местные жители.

Сервис Яндекс. Пробки показывает, что движение транспорта затруднено по улице Чкалова, в района кольца у пожарной части на улице Комарова, вплоть до улицы Борзенко.

Ранее администрация города сообщила, что для обеспечения безопасности участников легкоатлетической эстафеты, 10 сентября, с 8: 00 до 12:30 будет ограничено движение транспорта по улице Пирогова: на участке дороги от пересечения с ул. Чкалова - ул. Госпитальная - ул. Курсантов и до пересечения с ул. Самойленко.

Общественный транспорт по муниципальным маршрутам (№ 23, 40, 41, 2, 7, 11) двигается по маршруту: Детская больница – Стадион – Швейная фабрика и в обратном направлении.

Кроме того, в День города, 10 сентября, в связи с праздничными мероприятиями, с 7:00 до 23:00 будет закрыта улица Театральная - от ул. Свердлова до переулка Спортивного.

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