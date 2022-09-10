В 8 утра в Крыму открылись почти 200 избирательных участков. Фото: Избирком РК

10 сентября в Крыму проходит второй день голосования на дополнительных выборах депутатов Госсовета и органов муниципальных образований республики вторых созывов.

- В 8 утра открылись 146 избирательных участков по дополнительным выборам в Государственный Совет и 42 участка по дополнительным выборам муниципального уровня, - сообщили в Избиркоме РК.

По данным на конец дня 9 сентября в Крыму участие в голосовании по дополнительным выборам в Государственный Совет приняли 22 609 или 15,01% избирателей, по допвыборам муниципального уровня – 4 636 избирателей (8,3%).

Напомним, голосование проходит в течение трех дней – 9, 10, 11 сентября с 08:00 до 20:00 часов.

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