За сутки от коронавируса в Крыму умерли два человека

В поликлиниках полуострова снова ввели термометрию Фото: Александра Тимощенко

Два человека скончались за минувшие сутки в Крыму от коронавируса. Такие данные публикует Министерство здравоохранения республики. При этом заболели Covid-19 еще 497 крымчан.

52 человека не смогли справиться с болезнью в домашних условиях, их госпитализировали. В то же время с выздоровлением выписаны 648 человек.

Напомним, как сообщила ранее глава Межрегионального глава отделения Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, оснований для введения обязательного масочного режима в Крыму сейчас нет. Ношение масок носит рекомендательный характер.

В то же время Минздрав республики ранее снова ввел обязательную термометрию в поликлиниках.

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