Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2022 9:07

За сутки от коронавируса в Крыму умерли два человека

Почти 500 крымчан заболели
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В поликлиниках полуострова снова ввели термометрию

В поликлиниках полуострова снова ввели термометрию

Фото: Александра Тимощенко

Два человека скончались за минувшие сутки в Крыму от коронавируса. Такие данные публикует Министерство здравоохранения республики. При этом заболели Covid-19 еще 497 крымчан.

52 человека не смогли справиться с болезнью в домашних условиях, их госпитализировали. В то же время с выздоровлением выписаны 648 человек.

Напомним, как сообщила ранее глава Межрегионального глава отделения Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, оснований для введения обязательного масочного режима в Крыму сейчас нет. Ношение масок носит рекомендательный характер.

В то же время Минздрав республики ранее снова ввел обязательную термометрию в поликлиниках.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50