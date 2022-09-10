В Ялте легковушка сбила двух 17-летних мопедистов

МВД выясняет подробности ДТП с участием несовершеннолетних мопедистов в Ялте. Фото: МВД по РК

В Ялте водитель Audi TT столкнулся с двумя мопедистами. Как сообщает МВД по РК, ДТП произошло вечером 9 сентября в районе остановки Морская при повороте на улицу Войкова.

- Водитель легкового автомобиля Audi TT при повороте налево совершил столкновение с двумя мопедами под управлением граждан 2005 года рождения, которые двигались во встречном направлении прямо,- сообщили в МВД.

От удара мопеды с водителями вылетели с проезжей части в сторону остановки, где находились пешеходы. В результате ДТП один из мопедистов получил перелом левой голени и был доставлен в больницу.

Также пострадала 17-летняя девушка, которая проходила рядом в момент ДТП. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Все обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняются. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля в момент аварии был трезв.

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