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Общество10 сентября 2022 12:15

Южный берег Крыма отключат от газа 20 сентября

Это связано в ремонтным работами, которые бдет проводить компания «Черноморнефтегаз»
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Газа не будет от Партенита до Гаспры

Газа не будет от Партенита до Гаспры

Фото: Олег ЗОЛОТО

Весь Южный берег Крыма с 6 утра 20 сентября будет отключен от газоснабжения. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- «Черноморнефтегаз» начинает масштабные ремонтные работы. Все ЮБК от Партенита до Гаспры будет отключено от газа. Минимум на 3 дня, максимум – на неделю, - сообщила градоначальница у себя в telegram.

Мэр Ялты также заверила, что работа социальных, медицинских и образовательных учреждений нарушена не будет.

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