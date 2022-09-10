Южный берег Крыма отключат от газа 20 сентября

Газа не будет от Партенита до Гаспры Фото: Олег ЗОЛОТО

Весь Южный берег Крыма с 6 утра 20 сентября будет отключен от газоснабжения. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- «Черноморнефтегаз» начинает масштабные ремонтные работы. Все ЮБК от Партенита до Гаспры будет отключено от газа. Минимум на 3 дня, максимум – на неделю, - сообщила градоначальница у себя в telegram.

Мэр Ялты также заверила, что работа социальных, медицинских и образовательных учреждений нарушена не будет.

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