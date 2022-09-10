В Крыму впервые пройдет чемпионат по триатлону

Веломаршрут пройдет вдоль южнобережного серпантина Фото: Дмитрий Ахмадуллин

11 сентября впервые в Крыму пройдет чемпионат по триатлону. Это мультиспортивное соревнование, состоящие их трех этапов: плавание, велогонка и бег, сообщает Мининформ РК.

- Веломаршрут протянется от набережной Ялты вдоль южнобережного серпантина, беговой этап будет пролегать вдоль молодых виноградников и живописных морских пейзажей,- сообщили организаторы.

Участники соревнований могут выбрать свой уровень дистанции в зависимости от физической подготовки.

Принимать участие в соревновании разрешено с 18 лет. Все участники будут поделены по своей возрастной группе и по форматам участия.

Кроме основных атрибутов, участники получат памятную медаль, подарки от спонсоров и партнеров, а также финальный фуршет.

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