Под Симферополем обезвредили 10 снарядов времен войны

МЧС обезвредило 10 снарядов времен войны под Симферополем. Фото: МЧС по РК

Под Симферополем пиротехники обезвредили 10 снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в МЧС по РК. Операция по обезвреживанию прошла в поселках Перевальное и Дружное.

- Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы: артиллерийский снаряд калибра 125 мм – 5 единиц, артиллерийский снаряд 122 мм – 4 единицы, РГД 5 – 1 единица,- сообщили в чрезвычайном ведомстве.

К пиротехническим работам МЧС привлекло 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

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