Крымские украинцы призвали Следком проверить пародию на клип SHAMAN «Я русский»

SHAMAN впервые вытсупил в Крыму в августе на фестивале "Таврида.Арт" Фото: Ирина ГЕРЦ

Региональная национально-культурная автономия «Украинская община Крыма» направила обращение в Следственный комитет РФ с просьбой дать правовую оценку и провести компетентную проверку пародии, которую выпустил шоумен Александр Гудков на клип исполнителя SHAMAN «Я русский». Об этом у себя на странице во «Вконтакте» сообщила руководитель общественной организации Анастасия Гридчина.

- Мы считаем, что данный клип можно квалифицировать как унижение достоинства граждан России по национальному признаку и направили обращение в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой дать правовую оценку этой «пародии»,- сообщила Гридчина.

Кроме того, «Украинская община Крыма» просит признать Александра Гудкова иноагентом и проверить источники финансирования артиста, с учетом того, что он покинул территорию Российской Федерации.

-«Украинская община Крыма» выступает за защиту прав русских людей России, - отметила руководитель организации.

Напомним, в августе SHAMAN впервые выступил в Крыму. Он стал хэдлайнером первого дня фестиваля «Таврида.Арт», а позже на концерте в Ялте исполнил гимн России вместе с тысячей крымчан.

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