Погода на 11 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

- В ближайшие трое суток погода на полуострове изменится. Пройдут дожди с грозами, днем местами сильные. В воскресенье температура воздуха ночью 13…18°, днем 21…26°, в горах 15…20°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 22...24°.

В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем небольшой дождь. Днем южный ветер 6-11 м/с., тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +19…+24°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +18…24°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +18 …+23 °, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +18 …+23°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +19…+22°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +16…+23°, скорость северо-восточного ветра 4-6 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +18 …+22°, скорость восточного ветра 3-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +19 …+24°.

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