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Общество11 сентября 2022 7:29

Глава Крыма поздравил военнослужащих с днем танкиста

Сергей Аксенов назвал ветеранов танковых войск символами доблести и героизма
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
День танкиста в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается во второе воскресенье сентября

День танкиста в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается во второе воскресенье сентября

Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов танковых войск с днем танкиста. Как руководитель республики написал в своем Tg-канале, эти войска- одна из главных ударных сил современной армии.

Сергей Аксенов подчеркнул, что имена танкистов Великой Отечественной войны навсегда останутся символами доблести и героизма.

- Сегодня наши танкисты, участвующие в СВО, снова громят нацизм и снова доказывают своим героическим примером – «броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны», - отметил глава Крыма.