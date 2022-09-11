Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2022 8:48

В Крыму за сутки коронавирусом заразились почти 500 человек

Заболеваемость COVID-19 в республике по-прежнему высокая
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Летальных исходов за последние сутки зафиксировано не было

Летальных исходов за последние сутки зафиксировано не было

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за минувшие сутки зафиксировано 493 новых случая заболеваемости коронавирусом. Такие данные предоставил крымский Минздрав.

Всего на время пандемии в Крыму коронавирусом переболели почти 200 тысяч крымчан. Днем ранее в республике зарегистрировали 497 случаев заболевания.

- За истекшие сутки госпитализировано 46 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 тыс. 124 человека, - говорится в сообщении.

К счастью, летальных исходов за последние сутки зафиксировано не было. Победить заболевание удалось 417 крымчанам.