В Крыму за сутки коронавирусом заразились почти 500 человек

Летальных исходов за последние сутки зафиксировано не было Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за минувшие сутки зафиксировано 493 новых случая заболеваемости коронавирусом. Такие данные предоставил крымский Минздрав.

Всего на время пандемии в Крыму коронавирусом переболели почти 200 тысяч крымчан. Днем ранее в республике зарегистрировали 497 случаев заболевания.

- За истекшие сутки госпитализировано 46 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 тыс. 124 человека, - говорится в сообщении.

К счастью, летальных исходов за последние сутки зафиксировано не было. Победить заболевание удалось 417 крымчанам.