Десятки улиц Симферополя останутся без воды 12 сентября

Воды на некоторых улицах Симферополя не будет с 23:00 12 сентября до 09:00 13 сентября
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Десятки улиц крымской столицы останутся без воды в ночь с 12 на 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
- В связи работами по переустройству сетей холодного водоснабжения c 23:00 12 сентября до 09:00 13 сентября 2022 будет ограничено водоснабжение, - говорится в сообщении симферопольской мэрии.
Без воды останутся жители микрорайонов Битак и Солнечная Долина. Кроме того, отключение запланировано по следующим адресам:
л. М. Залки,
ул. Киевская (частично),
ул. 51й Армии,
ул. Гурзуфская (частично),
ул. Коцюбинского,
ул. Суходольная,
ул. Буденного,
ул. Лебедева,
ул. и пер. Ладыгина,
ул. и пер. Щорса,
ул. Чапаева,
ул. Фурманова,
ул. Бетховена,
ул. Бабушкина,
ул. Солнечная,
ул. Битакская,
ул. Федько,
ул. Снайперов,
ул. Комсомольская,
ул. Крупской,
ул. Стахановцев,
ул. Блюхера,
ул. и пер. Скрипниченко,
ул. Грибоедова,
ул. Рубцова,
ул. Левкина,
ул. Смирнова,
ул. Терлецкая,
ул. Федотова,
пер. Юный,
пер. Вольный,
пер. Гравийный,
ул. Чайковского,
пер. Клинический,
пер. Ялтинский,
ул.и пер. Шмидта (частично),
ул. П. Осипенко,
ул. Кременчугская, а также прилегающие улицы и переулки.
Как добавили в пресс-службе администрации Симферополя, снижение водоснабжения также возможно на проспекте Победы, переулке Северный, а также по улицам Лермонтова, Куйбышева и Троллейбусная.