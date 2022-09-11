Десятки улиц Симферополя останутся без воды 12 сентября

Воды на некоторых улицах Симферополя не будет с 23:00 12 сентября до 09:00 13 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Десятки улиц крымской столицы останутся без воды в ночь с 12 на 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

- В связи работами по переустройству сетей холодного водоснабжения c 23:00 12 сентября до 09:00 13 сентября 2022 будет ограничено водоснабжение, - говорится в сообщении симферопольской мэрии.

Без воды останутся жители микрорайонов Битак и Солнечная Долина. Кроме того, отключение запланировано по следующим адресам:

л. М. Залки,

ул. Киевская (частично),

ул. 51й Армии,

ул. Гурзуфская (частично),

ул. Коцюбинского,

ул. Суходольная,

ул. Буденного,

ул. Лебедева,

ул. и пер. Ладыгина,

ул. и пер. Щорса,

ул. Чапаева,

ул. Фурманова,

ул. Бетховена,

ул. Бабушкина,

ул. Солнечная,

ул. Битакская,

ул. Федько,

ул. Снайперов,

ул. Комсомольская,

ул. Крупской,

ул. Стахановцев,

ул. Блюхера,

ул. и пер. Скрипниченко,

ул. Грибоедова,

ул. Рубцова,

ул. Левкина,

ул. Смирнова,

ул. Терлецкая,

ул. Федотова,

пер. Юный,

пер. Вольный,

пер. Гравийный,

ул. Чайковского,

пер. Клинический,

пер. Ялтинский,

ул.и пер. Шмидта (частично),

ул. П. Осипенко,

ул. Кременчугская, а также прилегающие улицы и переулки.

Как добавили в пресс-службе администрации Симферополя, снижение водоснабжения также возможно на проспекте Победы, переулке Северный, а также по улицам Лермонтова, Куйбышева и Троллейбусная.