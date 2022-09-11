Керчанина ограбили на 50 тысяч рублей, пока он купался в море

Фото: пресс-служба МВД по РК

Жителя Керчи ограбили, пока он ловил волну. Как сообщили в пресс-службе крымской полиции, сумма похищенного составила порядка 50-ти тысяч рублей.

Преступление произошло утром - мужчина, гуляя по городской набережной, решил поймать последние теплые деньки и искупаться в море. Оставить рюкзак было не с кем - керчанин наслаждался бархатным сезоном в одиночестве - но доверчивого пловца это не смутило. Он спокойно положил рюкзак с ценными вещами на лестницу и пошел наслаждаться волной.

- Отплыв от берега на небольшое расстояние, он увидел, как неизвестный поднимает его рюкзак и с похищенным намеревается скрыться. Выбежав из воды, потерпевший попытался догнать злоумышленника, но у него это не вышло, в связи с чем он и обратился в полицию, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Выяснилось, что вором-спринтером оказался 47-летний житель города-героя. В преступлении он быстро сознался и передал похищенное полиции. Ничего из «добытого», к счастью, похититель продать не успел.

В отношении керчанина завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.