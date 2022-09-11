В Крыму ожидаются кратковременные дожди с грозами 11 сентября

В Симферополе и Севастополе ожидается переменная облачность Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму в воскресенье, 11 сентября, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Погода при этом будет теплой, но пасмурной. Такие данные предоставил Крымский гидрометцентр.

- Пройдут дожди с грозами, днем местами сильные. В воскресенье температура воздуха ночью +13…18, днем +21…26, в горах +15…20. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Температура воздуха в среднем понизится на 3-4 градуса, однако, холодов не предвидится. Во вторник и среду ожидаются ветра - стихия изменит направление на северо-западное, в южных районах и в горах усилится до 17-22 м/с.

Подробнее о погоде на 11 сентября КП-Крым сообщала ранее.

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