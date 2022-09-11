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Происшествия11 сентября 2022 13:45

Прокуратура Крыма взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП возле новой больницы Семашко

В результате происшествия пострадали восемь человек
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Авария произошла днем 11 сентября. Фото: Tg-канал Ams Симферополь

Авария произошла днем 11 сентября. Фото: Tg-канал Ams Симферополь

Прокуратура Крыма подключилась к делу об аварии с участием легковушки и микроавтобуса в Симферополе, в которой пострадали восемь человек. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, по факту случившегося организована проверка, в ходе которой прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности при организации перевозок пассажиров.

- По предварительным данным, сегодня, 11 сентября 2022 года, автомобиль «Мерседес спринтер», двигаясь в направлении города Джанкой по Московскому шоссе, не убедившись в безопасности, совершил поворот направо и столкнулся с автомобилем «Фольксваген», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, в результате аварии пострадали восемь человек - водитель легкового автомобиля и семь пассажиров микроавтобуса.