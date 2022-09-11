Еще пять улиц Симферополя останутся без воды 12 сентября

Воды не будет с 8:00 до 17:00 12 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще несколько улиц Симферополя останутся без воды 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- В связи с ремонтными работами на сетях ГУП РК «Крымэнерго» и отсутствием электроэнергии на насосной станции «Донская» 12 сентября 2022 года ориентировочно с 8:00 до 17:00 будет ограничено холодное водоснабжение, - говорится в сообщении мэрии.

Речь идет об улицах Донская, Кечкеметская, Общественная, Чонгарская и переулке Стрелковом. Также без воды могут остаться и прилегающие улицы, уточнили в пресс-службе администрации города. Информация о подвозе воды будет размещена дополнительно.

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала список улиц Симферополя, где из-за ремонтных работ также не будет водоснабжения.