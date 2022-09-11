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Политика11 сентября 2022 19:26

В Крыму завершился единый день голосования

Комиссии приступили к подсчету голосов
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Закрыты все 190 избирательных участков

Закрыты все 190 избирательных участков

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму закрыли все избирательные участки, задействованные в дополнительных выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым вторых созывов. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев.

На данный момент комиссии уже приступили к подсчету голосов избирателей.

- Этот процесс проводится последовательно, без перерыва до установления итогов голосования. Хочу отметить, что он проходит гласно в соответствии с действующим законодательством о выборах, - отметил Михаил Малышев.

Отмечается, что по данным на 11 сентября в голосовании приняли участие по дополнительным выборам в Государственный Совет - 56 тыс. 372 избирателя (37,38%), а по дополнительным выборам муниципального уровня - 13 тыс. 861 избиратель (24,82%).