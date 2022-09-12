В Крыму готовятся к Балу хризантем 2022

Бал хризантем проходит осенью. Фото: архив КП

Южный берег Крыма готовит для жителей и гостей полуострова традиционную масштабную выставку осенних цветов.

В Никитском саду на главной клумбе нет и намека на великолепный ковер из цветов, пока там растут и тянутся к солнцу скоромные, без особого изыска саженцы будущих королев и принцесс.

- Любой бал требует подготовки. И цветочный - не исключение! – отметили в пресс-службе Никитского ботанического сада.

Время еще есть, как правило, Бал хризантем проходит под занавес октября, но погода может внести свои коррективы в дату открытия цветочной выставки. Просто нужно набраться терпения, чтобы затем насладиться красотой осенних цветов.

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