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Общество12 сентября 2022 4:53

В Крыму готовятся к Балу хризантем 2022

Выставка цветов пройдет в Никитском ботаническом саду
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Бал хризантем проходит осенью. Фото: архив КП

Бал хризантем проходит осенью. Фото: архив КП

Южный берег Крыма готовит для жителей и гостей полуострова традиционную масштабную выставку осенних цветов.

В Никитском саду на главной клумбе нет и намека на великолепный ковер из цветов, пока там растут и тянутся к солнцу скоромные, без особого изыска саженцы будущих королев и принцесс.

- Любой бал требует подготовки. И цветочный - не исключение! – отметили в пресс-службе Никитского ботанического сада.

Время еще есть, как правило, Бал хризантем проходит под занавес октября, но погода может внести свои коррективы в дату открытия цветочной выставки. Просто нужно набраться терпения, чтобы затем насладиться красотой осенних цветов.

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