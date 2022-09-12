В Крыму 12 сентября выявили 441 больного COVID-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 441 случай новой коронавирусной инфекции, 200 389 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
- За истекшие сутки госпитализировано 56 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 270 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 450 человек, выздоровевших за весь период - 190 556, - говорится в сообщении.
Смертей от COVID-19 за минувшие 24 часа не зарегистрировано.
Данные Минздрава РК
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
За минувшие сутки в Севастополе выявили 136 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 92 087. Об этом сообщили в пресс-службе города героя.
- Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.
Смертей от COVID-19 не зарегистрировано.
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