Спрос на отдых в Крыму летом упал на 19 % относительно 2021 года

С мая по август 25 миллионов человек отдохнули в России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Желающих провести свой летний отпуск в Крыму стало меньше на 19% в сравнении с прошлым годом.

- Падение спроса в Крыму - 19% относительно 2021 года, а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов, - написала глава Ростуризма Зарина Догузова в своем telegram-канале.

Она также добавила, что с мая по август этого года в России отдохнули 25 миллионов человек. Этот показатель оказался выше допандемийных значений и данных за аналогичный период 2021 года.

Ранее КП-Крым писала, стоит ли ехать на Азовское море в бархатный сезон. Здесь можно узнать, чем отдых на Азовском побережье в сентябре отличается от черноморских курортов.

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