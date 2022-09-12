В Крыму завершился единый день голосования 11 сентября

Вечером 11 сентября закрылись все 190 избирательных участков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 11 сентября закрылись все 190 избирательных участков, задействованных в довыборах депутатов Госсовета РК и депутатов представительных органов муниципальных образований в РК вторых созывов.

По словам председателя Избирательной комиссии РК Михаила Малышева, представители комиссии начали считать голоса избирателей.

- Хочу отметить, что он [процесс подсчета голосов] проходит гласно в соответствии с действующим законодательством о выборах, - сообщил во время пресс-подхода председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

Напомним, в Крыму довыборы депутатов Госсовета РК Голосование начались 9 сентября и продлились три дня.

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