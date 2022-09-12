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Политика12 сентября 2022 8:22

В Крыму завершился единый день голосования 11 сентября

Вчера вечером закрылись все 190 избирательных участков
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Вечером 11 сентября закрылись все 190 избирательных участков

Вечером 11 сентября закрылись все 190 избирательных участков

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 11 сентября закрылись все 190 избирательных участков, задействованных в довыборах депутатов Госсовета РК и депутатов представительных органов муниципальных образований в РК вторых созывов.

По словам председателя Избирательной комиссии РК Михаила Малышева, представители комиссии начали считать голоса избирателей.

- Хочу отметить, что он [процесс подсчета голосов] проходит гласно в соответствии с действующим законодательством о выборах, - сообщил во время пресс-подхода председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

Напомним, в Крыму довыборы депутатов Госсовета РК Голосование начались 9 сентября и продлились три дня.

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