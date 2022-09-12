У Симферополя появился собственный турпортал с виртуальными экскурсиями

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Администрация Симферополя представила версию туристического портала visitsimferopol.ru, где можно узнать свежие и актуальные новости города.

- Именно здесь можно ознакомиться с актуальными новостями и событиями, происходящими в Симферополе, анонсами и мероприятиями музеев и театров, достопримечательностями нашего города и многое другое, - цитирует КИА сообщение пресс-службы администрации крымской столицы.

На ресурсе самая полезная информация, которая будет особенно актуальна для гостей столицы Крыма. Там можно ознакомиться с маршрутами индивидуальных путешествий, также портал предлагает виртуальные туры по самым известным достопримечательностям.

Ранее сообщалось, что крымские археологи нашли украшения из египетского фаянса в христианском храме. Специалисты устанавливают точный год находок.

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