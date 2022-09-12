ФСБ задержала жителя Советского района, готовившего убийство министра в Крыму

Фото: пресс-служба крымского Следкома

ФСБ задержала жителя Советского района Крыма, который готовил убийство министра республики. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республики Крым и городу Севастополю.

- [Он был] завербован и активно использовался представителями спецслужб Украины, которые планировали преступления в отношении высокопоставленных лиц органов власти РК. Так, находясь на территории соседнего государства, указанные лица готовили убийство одного из министров РК, - говорится в сообщении.

За денежное вознаграждение мужчина должен был исполнить заказное убийство, однако был задержан 9 сентября в Феодосии.

Недавно ФСБ опубликовала видео задержания диверсантов, планировавших теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Силовики применили оперативную игру, в ходе которой пресекли попытку совершения серии диверсионно-террористических актов. Выяснилось, что действиями завербованных националистов руководил сотрудник СБУ. Также ранее сообщалось, что одного из задержанных отправили под арест на два месяца.

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