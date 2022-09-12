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Происшествия12 сентября 2022 12:05

В Крыму на довыборах в Госсовет РК победили представители «Единой России»

Комиссия завершила подсчет голосов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Вечером 11 сентября закрылись все 190 избирательных участков

Вечером 11 сентября закрылись все 190 избирательных участков

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму на довыборах в Госсовет РК во всех трех избирательных округах победили представители партии «Единая Россия», сообщили в республиканском избиркоме.

В округе №3 (Джанкой и Джанкойский район) 73 % голосов набрал Сергей Ильченко. В округе №5 (Красногвардейский район) - Оксана Сацик (72%). В округе №18 (Раздольненский и Черноморский районы) - Жанна Хуторенко (69% голосов).

Также победителями стали претенденты от «ЕР» на довыборах депутатов местных советов в Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Щелкино и Ялте, а также депутатов Масловского сельского совета Джанкойского района.

Напомним, в Крыму довыборы депутатов Госсовета РК начались 9 сентября и продлились три дня. Вечером 11 сентября закрылись все 190 избирательных участков, задействованных в довыборах и комиссия преступила к подсчету голосов избирателей.

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