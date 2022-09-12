В Крыму на довыборах в Госсовет РК победили представители «Единой России»

Вечером 11 сентября закрылись все 190 избирательных участков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму на довыборах в Госсовет РК во всех трех избирательных округах победили представители партии «Единая Россия», сообщили в республиканском избиркоме.

В округе №3 (Джанкой и Джанкойский район) 73 % голосов набрал Сергей Ильченко. В округе №5 (Красногвардейский район) - Оксана Сацик (72%). В округе №18 (Раздольненский и Черноморский районы) - Жанна Хуторенко (69% голосов).

Также победителями стали претенденты от «ЕР» на довыборах депутатов местных советов в Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Щелкино и Ялте, а также депутатов Масловского сельского совета Джанкойского района.

Напомним, в Крыму довыборы депутатов Госсовета РК начались 9 сентября и продлились три дня. Вечером 11 сентября закрылись все 190 избирательных участков, задействованных в довыборах и комиссия преступила к подсчету голосов избирателей.

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