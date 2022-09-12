На догазификацию 23 тысяч домовладений до 2023 года выделено семь миллиардов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

До конца 2022 года в Крыму завершится догазификация для пяти тысяч домов.

- В 2018 году была утверждена государственная программа газификации всех населенных пунктов, которые являлись не газифицированными. С того момента газифицировано 57 населенных пунктов, - цитирует «Крым 24» министра топлива и энергетики Республики Крым Игоря Кориня.

По его словам, в этом году планирует провести голубое топливо в пять населенных пунктов. Коринь также напомнил, что на догазификацию порядка 23 тысяч домовладений до 2023 года выделено семь миллиардов рублей.

Ранее глава Республики Крым завил, что стоимость газа для жителей полуострова останется на прежнем уровне в течение двух лет. Необходимые средства для компенсации предприятию выделены по поручению президента.

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