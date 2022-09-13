В Симферополе возобновилось строительство центра полиэтнической культуры при КИПУ

Срок окончания работ намечен на следующий год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Крыма возобновилось строительство центра полиэтнической культуры КИПУ имени Февзи Якубова.

- К сожалению, подрядчик, который ранее брал на себя обязательства, не выполнил их. Сейчас возобновились работы, - сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Миллет».

Срок окончания работ намечен на следующий год. В настоящее время проводятся монтажные работы водоотведения и систем инженерных коммуникаций. Сейчас на объекте трудятся двадцать рабочих, однако в ближайшее время подрядчик мобилизуется и количество строителей увеличится.

- Уверен, что общежитие, которое, практически на 700 мест, будет заселено. Все здания, которые были не закончены, будут завершены. В этом плане нет сомнений, - подчеркнул Гоцанюк.

Напомним, через семь лет в Феодосии построят «умный» жилой квартал в средиземноморском стиле. Инвестор вложит в новый район около двух миллиардов рублей.

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