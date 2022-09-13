Ялта и Судак вошли в топ-10 популярных городов для отдыха большой компанией осенью 2022

Ялта хороша в любое время года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В рейтинге направлений, куда можно поехать отдохнуть с друзьями в сентябре, октябре и ноябре этого года, Ялта и Судак заняли не первые позиции, но они все-таки туда попали, невзирая на отсутствие авиасообщения с Крымским полуостровом.

- Среди компаний от шести человек самыми популярными направлениями для коротких осенних поездок являются Санкт-Петербург, Казань, Москва, Сортавала, Зеленоградск и Петрозаводск, - сообщили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Топ-10 популярных направлений отдыха большой компанией осенью 2022 (средняя стоимость в рублях ночи):

- Сочи, 10867

- Санкт-Петербург, 7414

- Казань, 5801

- Ялта, 6333

- Сортавала, 13 000

- Москва, 9352

- Зеленоградск, 7800

- Петрозаводск, 19279

- Геленджик, 5008

- Судак, 5404.

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