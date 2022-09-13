Из школ Керчи эвакуировали детей из-за сообщения о минировании

В школах Керчи объявили эвакуацию из-за сообщения о минировании Фото: Юлия МАРКИНА

В школы Керчи поступило анонимное сообщение о минировании. В учебных заведениях была объявлена эвакуация. Об этом родителей известили учителя. Всех школьников они отпустили домой.

- Сегодня уроков уже не будет,- рассказали КП-Крым в одной из школ города.

Сейчас правоохранители проводят проверку в учебных заведениях.

Напомним, волна лжеминирований не утихает в Крыму на протяжении полугода. Неизвестные сообщают об угрозах в школы, детские сады, торговые центры, администрации и суды. Информацию по каждому сообщению проверяют правоохранители. К счастью, ни одно из сообщений не подтвердилось.

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