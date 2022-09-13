В Севастополе два подростка на мотоцикле врезались в легковушку 27-летней автоледи

Фото: пресс-служба УМВД Севастополя

В Севастополе в ДТП попал неопытный 17-летний мотоциклист, также пострадал 16-летний пассажир байка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Севастополя.

Авария произошла на улице Репина. Молодой человек, у которого, как оказалось, не было прав на вождение, не уступил дорогу 27-летней автоледи за рулем «Хонды», в результате чего произошло столкновение.

- Пассажир мотоцикла, который был без защитного шлема, ударился об лобовое стекло иномарки и получил значительные травмы, также телесные повреждения получил и сам мотоциклист, - говорится в сообщении.

Теперь парню, нарушившему ПДД, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей за вождение без прав, штраф от 500 до 800 рублей за незарегистрированный байк и наказание за перевозку пассажира без шлема.

Учитывая, что участники ДТП являются студентами одного из севастопольских колледжей, сотрудники ГИБДД сообщили о случившемся в администрацию Департамента образования и науки Севастополя, а также руководству учебного заведения для проведения профилактических мероприятий с юными нарушителями.

Еще одно ДТП с участием мотоцикла произошло вчера, 12 сентября, в Судке. Пострадали два человека.

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