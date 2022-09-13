Ограничения для автомобилистов продлятся четыре месяца Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе частично перекрыли объездную дорогу над Бородинским кольцом. Ограничения продлятся четыре месяца, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- В связи с проведением ремонтных работ путепровода, с 10 сентября будет временно ограничено движение по 2 полосам транспортной развязки, - говорится в сообщении.

По планам, ремонт завершится 30 декабря.

Ранее в администрации Симферополя сообщили, что подрядная организация приступила к ремонту дороги на бульваре Ленина. В связи с этим движение транспорта от ж/д вокзала к центру города ограничено. Из-за перекрытий на ремонт в столице Крыма наблюдаются второй день пробки. Особенно непростая ситуация на дорогах по утрам.

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