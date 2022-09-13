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Общество13 сентября 2022 9:15

В Симферополе частично перекрыли объездную дорогу над Бородинским кольцом

По планам, ремонт завершится 30 декабря
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Ограничения для автомобилистов продлятся четыре месяца

Ограничения для автомобилистов продлятся четыре месяца

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе частично перекрыли объездную дорогу над Бородинским кольцом. Ограничения продлятся четыре месяца, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- В связи с проведением ремонтных работ путепровода, с 10 сентября будет временно ограничено движение по 2 полосам транспортной развязки, - говорится в сообщении.

По планам, ремонт завершится 30 декабря.

Ранее в администрации Симферополя сообщили, что подрядная организация приступила к ремонту дороги на бульваре Ленина. В связи с этим движение транспорта от ж/д вокзала к центру города ограничено. Из-за перекрытий на ремонт в столице Крыма наблюдаются второй день пробки. Особенно непростая ситуация на дорогах по утрам.

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