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Общество13 сентября 2022 10:48

В Симферополе перекрыли движение на пересечении улиц Горького и Жуковского

Ограничения для автомобилистов ввели из-за дорожного ремонта
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
На пересечении двух улиц крымской столицы временно закрыт проезд из-за ремонта

На пересечении двух улиц крымской столицы временно закрыт проезд из-за ремонта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе ограничили движение на пересечении улиц Горького и Жуковского из-за дорожного ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Движение транспортных средств на пересечении улиц Горького и Жуковского ограничено до 06.00 часов 20 сентября, - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы Крыма призвали учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе частично перекрыли объездную дорогу над Бородинским кольцом. Ограничения продлятся четыре месяца - до 30 декабря.

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