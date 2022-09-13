В Симферополе перекрыли движение на пересечении улиц Горького и Жуковского

На пересечении двух улиц крымской столицы временно закрыт проезд из-за ремонта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе ограничили движение на пересечении улиц Горького и Жуковского из-за дорожного ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Движение транспортных средств на пересечении улиц Горького и Жуковского ограничено до 06.00 часов 20 сентября, - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы Крыма призвали учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе частично перекрыли объездную дорогу над Бородинским кольцом. Ограничения продлятся четыре месяца - до 30 декабря.

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