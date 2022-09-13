На трассе «Таврида» перевернулась и загорелась ГАЗель

Фото: предоставлено очевидцами

На трассе «Таврида» в районе села Уварово утром 13 сентября произошло крупное ДТП.

Как сообщили КП-Крым очевидцы происшествия, около 6 утра водитель ГАЗели не справился с управлением, и машина опрокинулась прямо на проезжей части. Автомобиль загорелся, и газовый баллон взорвался.

Пострадал водитель ГАЗели, с травмами головы его госпитализировали в Ленинскую ЦРБ.

Ранее КП-Крым сообщала, что в Судаке произошло ДТП с участием мотоцикла и легковушки. В результате происшествия пострадали два человека.