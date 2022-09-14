Погода на 14 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 23 градусов

В Симферополе температура воздуха днем 20...22°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

- Сохранится прохладная погода. Если ночью еще вероятны кратковременные дожди, то днем без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 20...22°.

В город-герое Севастополе облачно с прояснениями. Утром дождь, гроза; днем без существенных осадков. Днем западный ветер 9-14 м/с., тепло 21…23°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +16…+21°, северо-западный ветер 3-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +16…20°, западный ветер 3-8 м/с. Облачно, небольшой дождь.

В Керчи +18 …+20 °, северо-западный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +15 …+21°, юго-западный ветер 7-9 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +17…+20°, юго-западный ветер 6-9 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Джанкое +12…+21°, скорость западного ветра 4-9 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +14 …+19°, скорость юго-западного ветра 6-9 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +20 …+24°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50