В Крыму пока не планируется вакцинировать от коронавируса с помощью спрея

Вакцинироваться от коронавируса можно в любой поликлинике и мобильных пунктах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В некоторых регионах России вакцинироваться от коронавируса стало проще - в августе в медучреждения начала поступать назальная вакцина. Ее разработали там же, где «Спутник V» - в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Разработка препарата завершилась еще в октябре 2021 года, а уже в апреле 2022 года вакцину официально зарегистрировали в России.

Одним из первых регионов, получивших «новинку», стала Курская область, а накануне средство для борьбы с коронавирусом доставили в Краснодар.

В Крыму же альтернативе привычным уколам «Спутника» пока нет. Как «КП-Крым» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, практика назальной вакцинации в медучреждениях еще не введена.

Стоит отметить, что единственное отличие назальной вакцины от своего «старшего брата» «Спутник V» - в форме введения. Назальная вакцина точно так же состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в три недели.

А пока что крымчанам остается только ждать - о появлении назального спрея в республике обязательно сообщат.

- Пока нет такой информации, - отметили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, поставить прививку от COVID-19 можно в любой поликлинике полуострова. Кроме того, существуют мобильные пункты вакцинации. Актуальное расписание работы пунктов можно посмотреть здесь.