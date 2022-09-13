В Симферополе 14 сентября отключат свет на 32 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

14 сентября часть Симферополя останется без электричества. Перебои с подачей энергии возникнут из-за ремонта электросетей. Свет временно исчезнет на 32 улицах, одном проспекте и пяти переулках столицы Республики Крым.

Где не будет света в Симферополе:

с 8.00 до 17.00

- улицы Ковыльная, 56, 60, 64-84 , 94, 106; Гоголя, 16-26 ; Жуковского, 18-20 , 17-23 ; Жуковского/Самокиша; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 76-140/67 , 105-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 62-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; 1-13 ; Чонгарская, 48-64 , 59-79 ; Кечкеметская, 51-67 ; Дачная, 22-56 , 43-61 ; Малореченская, 2А-6/62 , 5-101Г ; Луговая, 1-67 ; Буденного, 17-27; Грибоедова, 126-132 , 75-81 ; Федотова, 54-62 , 31-31А ; Высотная, 92, 93-107 ; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Бархатовой, 92; Глинки, 16-58 , 9-49 ; Острякова, 38-44 , 29-41 ; Симеизская, 6-38 , 1 по ГП; Бородина, 53; Зуйская, 24-46 , 27-51 ; Карьерная, 22-34 , 25-47 ; Скалистая, 1-43; Балаклавская, 3-9 ; Крымских Партизан, 6-32 , 3А-23 ; Поповкина, 28-32 ; Севастопольская, 72/4;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , Ветеринарный, 2, 1-5А ; Карьерный, 28;

- проспект Победы, 208-208Б , 103А-147.

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