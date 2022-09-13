Новый сезон сельскохозяйственных ярмарок в Симферополе начнется 17 сентября

Уже на этой неделе, в субботу, 17 сентября, в крымскую столицу съедутся фермеры со всех регионов полуострова Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

17 сентября в Симферополе начнется новый сезон сельскохозяйственных ярмарок, где будет можно по приятным ценам приобрести ягоды, овощи, фрукты, мясо, колбасные изделия, рыбу, молочную продукцию, яйца, копчености, крупы и многое другое.

- На наших постоянных торговых площадках будет реализовываться продукция нового урожая прямо с грядки, - цитирует КИА первого замминистра сельского хозяйства РК Алиме Зарединову.

В Симферополе ярмарки пройдут 17 и 24 сентября с 07.00 по 14.00 по адресам:

- улица Киевская, 177;

- улица Бела Куна/ улица Кечкеметская;

- улица Севастопольская 80/3.

Ранее сообщалось, что на ярмарках Ялты и Алушты было продано 320 тонн продукции этим летом. Все товары были реализованы по рекомендованным Минпромом ценам.

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