В Севастополе водитель 56 раз нарушил ПДД и получил штрафов на 28 тысяч рублей

В Севастополе водитель "заработал" 56 штрафов Фото: Владимир ФРОЛОВ

В Севастополе судебным приставам пришлось объяснять водителю автомобиля Nissan какие последствия ему грозят за неуплату 56 штрафов. Именно столько раз севастополец нарушил правила дорожного движения. Общая сумма долга за неуплаченные им штрафы составила 28 тысяч рублей. Еще 56 тысяч рублей он заплатит исполнительского сбора за каждый штраф, сообщает полиция Севастополя.

Поскольку вопросом оплаты водитель не интересовался, в службу судебных приставов были направлены постановления об их принудительном взыскании.

- На место задержания прибыли сотрудники ФССП и после того, как водителю разъяснили, что на его автомобиль Nissan может быть наложен арест – штрафы незамедлительно были уплачены и одновременно взыскан исполнительский сбор в размере 1000 рублей за каждый штраф, - сообщили в полиции Севастополя.

В МВД отметили, что кроме полной суммы назначенного административного штрафа судебные приставы могут взыскать исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1000 рублей.

Вместе с тем, если сумма долга составляет более 3 тысяч рублей, то пристав вправе наложить арест на имущество должника, а если долг свыше 10 тысяч рублей, то временно ограничить выезд должника за пределы РФ.

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