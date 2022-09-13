Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четырех граждан привлекут к ответственности за националистическую песню на свадьбе в Бахчисарае. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров РК Михаил Назаров.

- Хочу сообщить еще раз, что за такие действия предусмотрена административная ответственность, а случае рецидива предусмотрена и уголовная, - уточнил Назаров.

По его словам, по результатам первых проверок были составлены четыре протокола об административных правонарушениях и в отношении четырех человек. Эти материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что заведение, где поставили данную композицию, временно закрыли на проверку. Диджей, включивший музыку, записал видеообращение, в котором пояснил, что не знал о причинах негативного отношения крымчан к данной композиции.

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