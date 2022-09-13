Глава администрации Раздольненского района подал в отставку

Андрей Захаров возглавлял администрацию Раздольненского района с 2019 года. Фото: Андрей Захаров/vk

Глава администрации Раздольненского района Андрей Захаров подал в отставку. Об этом у себя в telegram сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Глава администрации Раздольненского района Андрей Геннадьевич Захаров написал заявление об увольнении. Кандидатура на должность нового руководителя региона будет представлена завтра,- написал Аксенов.

По словам Аксенова, до официального назначения исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель главы администрации района Татьяна Шамрай.

Андрей Захаров возглавлял администарцию Раздольненского района с ноября 2019 года.

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