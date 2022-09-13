Строительство двух детсадов в Симферополе идет с отставанием от графика

Фото: телеграм-канал Юрия Гоцанюка

В Симферополе строительство двух детских садов идет с отставанием от графика. Обе строительных площадки посетил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

- К сожалению, на объекте работы идут крайне медленно, низкие темпы работ. Есть отставание от плана-графика. Подрядной организацией не сделаны выводы, совершенно не мобилизированы трудовые ресурсы: нет необходимого количества рабочих и техники, - заявил глава Совмина в своем телеграм-канале по поводу возведения детсада в микрорайоне Залесье. Объект рассчитан на 350 мест.

Юрий Гоцанюк подчеркнул, что договор с подрядчиком будет расторгнут, если в течение недели ситуация не исправится.

Такие же низкие темпы работ наблюдаются в микрорайоне Заводское. Глава Совмина отметил, что при таком ритме подрядчик не уложится в установленные сроки. По его словам, сейчас на объекте работает около 50 человек, а должно ежедневно трудиться как минимум 80.