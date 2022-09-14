Десятки домов Симферополя на три дня останутся без газа

Некоторые дома Симферополя останутся без голубого топлива из-за ремонтных работ Фото: Олег ЗОЛОТО

Некоторые дома столицы Крыма 14, 19 и 21 сентября останутся без газа из-за ремонта на газопроводах, сообщили в пресс-службе местной администрации со ссылкой на предприятие «Крымгазсети».

- В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на газопроводах низкого и среднего давлений в Симферополе будет приостановлена подача газа населению с 09.00 до 15.00 согласно графику, - говорится в сообщении.

Так, 14 сентября голубое топливо временно перестанет поступать в дома № З9 В, 37 на улице Севастопольской, 19 сентября - в дома на Аянской (№ 68, 65, 61, 57, 53, 49, 47, 45, 41, 37, 37А, 33, 31, 29, 23, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3), Севастопольской (174,172), 1-й Конной Армии (28, 26, 22, 18А, 12А,10, 6А, 4), 21 сентября - в дома на Залесской (№ 23А кв.1 и кв.2).

Ранее глава Крыма заявил, что стоимость газа для жителей полуострова останется на прежнем уровне в течение двух лет. Необходимые средства для компенсации предприятию выделены по поручению президента.

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