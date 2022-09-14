Строительство ливневки для Дворца водных видов спорта в Симферополе обойдется в 84,4 млн

Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

На строительство системы ливневой канализации для Дворца водных видов спорта в Симферополе потребуется не менее 84 миллионов рублей. Это следует из распоряжения главы Республики Крыма о выборе подрядчика.

- Определить ООО «Институт «Шельф» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей внеплощадочной ливневой канализации Дворца водных видов спорта в Симферополе», с ценой контракта 84 миллиона 418 тысяч 570 рублей, - сказано в тексте документа.

По планам, работы должны быть завершить до конца 2022 года. Отсутствие системы ливневой канализации стало причиной, по которой объект не ввели в эксплуатацию в мае этого года. Про нее просто забыли. Теперь потребует еще несколько месяцев на доработку недочетов. К монтажу сетей водоотведения в центре олимпийской подготовки приступили в августе.

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