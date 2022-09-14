Фото: Владимир Константинов/Telegram/скриншот из видео
17 сентября в Крыму пройдет масштабная экологическая акция «Чистый Крым», сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
По его словам, в прошлом году в рамках данной акции удалось собрать более 180 тонн мусора, сделав более чистыми леса, реки и прибрежные территории.
- В этом году помимо субботника в рамках акции планируем провести тематическую выставку детских рисунков и обсудить работу по сохранению чистоты нашей природы на дискуссионной площадке, - написал Константинов в своем telegram-канале.
Он предложил всем желающим принять участи в акции, отметив, что адреса мест уборки можно узнать в отделении «Единой России» в каждом регионе.
Напомним, осенью в Крыму высадят 700 тысяч деревьев в рамках акции «Сохраним лес». Цель мероприятий - привлечь внимание общества к проблемам восстановления и лесных богатств России.
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