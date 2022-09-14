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Общество14 сентября 2022 8:50

В Симферополе установят 97 «умных» светофоров

На эти цели потратят почти 100 миллионов рублей
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
97 "умных" светофоров обойдутся в 100 миллионов рублей

97 "умных" светофоров обойдутся в 100 миллионов рублей

Фото: Иван Макеев

В Симферополе установят «умные» светофоры. На эти цели из бюджета выделено около 100 миллионов рублей. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил заместитель главы администрации города Ислям Усеинов.

По его словам, всего в городе планируется установка 97 таких светофоров.

Ранее премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк сообщал у себя в telegram-канале, что в течение полутора лет все светофоры в Симферополе будут приведены в соответствие Стратегии безопасности дорожного движения. Это позволит уменьшить заторы на дорогах и будет способствовать снижению аварийности.

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