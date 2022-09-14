Глава Крыма выразил соболезнования в связи со смертью главреда «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина

Владимир Сунгоркин. Фото: Сергей Аксенов/Telegram
Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина.
- Это невосполнимая утрата. Знал его лично. Владимир Николаевич был легендой журналистики, настоящим патриотом России, глубоко порядочным и неравнодушным человеком, он очень много сделал для развития отечественной медиаотрасли, - написал Аксенов в своем telegram-канале.
Он также выразил искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, его коллегам и друзьям.
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