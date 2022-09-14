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Происшествия14 сентября 2022 9:53

В Крыму осудят коммунальщика, из-за которого человек упал в траншею

Глубокую яму вырыли рядом с тротуаром, но ни чем не оградили
Екатерина НАЗАРОВА
Сотрудника ресурсоснабжающей организации будут судить из-за упавшего в траншею человека

Сотрудника ресурсоснабжающей организации будут судить из-за упавшего в траншею человека

Фото: Артем КИЛЬКИН

Перед судом предстанет сотрудник ресурсоснабжающей организации, по вине которого пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

6 сентября прошлого года в Симферополе рабочие под руководством обвиняемого вырыли трехметровую траншею для ремонта теплосетей. Траншея находилась рядом с тротуаром, однако ее ничем не оградили.

- В результате чего вечером этого же дня местный житель, проходя мимо траншеи, упал в нее, получив травмы, - говорится в сообщении.

Дело передано в суд.

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