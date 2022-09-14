В Крыму осудят коммунальщика, из-за которого человек упал в траншею

Сотрудника ресурсоснабжающей организации будут судить из-за упавшего в траншею человека Фото: Артем КИЛЬКИН

Перед судом предстанет сотрудник ресурсоснабжающей организации, по вине которого пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

6 сентября прошлого года в Симферополе рабочие под руководством обвиняемого вырыли трехметровую траншею для ремонта теплосетей. Траншея находилась рядом с тротуаром, однако ее ничем не оградили.

- В результате чего вечером этого же дня местный житель, проходя мимо траншеи, упал в нее, получив травмы, - говорится в сообщении.

Дело передано в суд.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50